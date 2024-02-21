Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekliye ikramiyede yeni gelişme /21 Şubat 2024 21:15

Emekliye ikramiyede yeni gelişme

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

SHABER3.COM

TBMM Adalet Komisyonu’nda kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi kabul edildi.

Teklifte emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üç bin lira olarak hesaplara geçecek olan ilk emekli bayram ikramiyesinin Ramazan bayramından önceki hafta olan 1 Nisan - 5 Nisan arasında yatırılması bekleniyor.
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