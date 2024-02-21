İsrail, Gazze'yi ikiye bölüyor

WSJ'nin İsrail ordusundan yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in yapımı devam eden yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çakıl taşlı yolun, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına uzanarak Gazze kentini ikiye böldüğü kaydedildi.



WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerine göre, Gazze kentini doğu-batı ekseninde kesen eski yolun kuzeyine inşası süren yeni yol, tarlalar ve az nüfuslu yerleşim bölgelerinden geçiyor.



İsrail'in Kanal 14 televizyonunda 17 Şubat'ta yayınlanan görüntüler kanıt gösterilerek, İsrailli mühendislerin tasarladıkları güzergah üzerindeki yapıları yıkmayı planladığı ve askeri koridoru genişletmek için yola çakıl dökmeye başladığı bildirildi.



"İSRAİL'İN KONTROLÜNE TABİ OLACAK"



Haberde, söz konusu yolla İsrail ordusunun bölgedeki hareket kabiliyetini "güvenli şekilde" arttırması hedeflenirken, yolun Gazze'deki operasyonlarını sonlandırana kadar ise İsrail'in kontrol ve kullanımına tabi olacağı aktarıldı.



Öte yandan, yol inşasının İsrail'in Gazze'deki saldırılarını bir sonraki safhaya taşıyacağına işaret edildi.



Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel, Gazze kentinin kuzey ve güney olarak ayrılmasını "sembolik" olarak nitelendirdi. Nagel, yolun paralelinde bir duvar inşa edilmesini beklemediğini fakat yol üzerinde kontrol noktaları oluşturulabileceğini söyledi.



İsrail ordusu ayrıca, Filistin sınırında, Gazze'nin içerisinde yaklaşık 1 kilometre çapında tampon bölge kuruyor. ABD yetkilileri, Filistinlilerin girişine izin verilmeyeceği belirtilen tampon bölgenin inşasına karşı çıkmıştı.???????



İSRAİL, GAZZE BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLARI İMHA ETTİ



Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, belediyenin şehrin merkezindeki Yermuk bölgesinde bulunan garajına hava saldırısı düzenlediğini ve saldırının garajda bulunan araç ve makinelerin yanarak hizmet dışı kalmasına neden olduğunu söyledi.



İsrail ordusunun daha önce Gazze Belediyesine ait 130 araçtan 90'ını imha ettiğini belirten Muhenna, İsrail'in, bu saldırı sonrasında belediye araç ve makinelerini tamamen hizmet dışı bıraktığını ve bunun da kentteki temel hizmetlerin tamamen felce uğramasına yol açacağını kaydetti.



Saldırıların yansımaları ve temel hizmetler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunan Muhenna, temel insani hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli makine, ekipman ve yakıtın sağlanması amacıyla acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.



İsrail ordusunun tahrip ettiği hizmet tesislerinin yeniden inşası için belediyeyle işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Muhenna, akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin aksamasının, kentte insani koşulların daha da kötüleşmesine ve büyük miktarda atık birikmesi sonucu sağlık ve çevre felaketinin ortaya çıkmasına neden olduğunu ve şehrin her yerinde suların kesildiğini ifade etti.