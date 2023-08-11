Samanyolu Haber /Ekonomi / Emlak kraliçesinin 29 milyar doları elinden akıp gitti /11 Ağustos 2023 08:39

Emlak kraliçesinin 29 milyar doları elinden akıp gitti

Çinli emlak devi Country Garden'ın patronu olan Yang Huiyan, şirketindeki sorunlar yüzünden Haziran 2021'den bu yana servetinin yaklaşık 29 milyar dolarını kaybetti.

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Bir zamanlar Asya’nın en zengin kadını olan Yang Huiyan, Çin’in en büyük emlak geliştiricisi Country Garden’ın girdiği borç krizi sebebiyle, Haziran 2021’den bu yana rekor servet kaybetti.

Bloomberg verilerine göre, Haziran 2021’den bu yana, Yang’ın net servetinin yüzde 84’ü eridi. Yang’ın servetindeki gerileme 28,6 milyar doları buldu. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre 41 yaşındaki milyarderin net serveti şu anda 5,5 milyar dolara kadar indi.


BİR GÜNDE YARIM MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Foshan merkezli şirketin Hong Kong’da işlem gören hisse senetleri haftabaşından bu yana yüzde 20,4 düştü. Yang’ın servetinin çoğu da şirketteki hissesinden geliyor. Şirkette yüzde 52,6 hissesi bulunan Yang, yalnızca salı günü 490 milyon dolar kaybetti.

Basında çıkan haberlere göre, Country Garden’ın ABD doları cinsinden iki tahvilin faiz ödemelerini kaçırması şirketi büyük bir ödeme krizine soktu. Şirketin resmi bir temerrüde düşmemek için 30 günlük bir süresi bulunuyor.

YANG HUIYAN KİMDİR?

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden 2003 yılında pazarlama ve lojistik alanında lisans derecesi ile mezun olan Yang, 2007 yılında şirketin çoğunluk hisselerini babasından devraldı.

Şirketin halka arzından sonra 25 yaşında Çin’in en zengin kadını olan Yang, Ağustos 2022’de Asya’nın en zengin kadını unvanını Hintli holding O.P. Jindal Group’un fahri başkanı olan Savitri Jindal’a kaptırdı.
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