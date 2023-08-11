Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği adres belli oldu /11 Ağustos 2023 08:34

Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği adres belli oldu

Fatih Portakal ekranlara geri döndüğünü duyurdu. Portakal yaptığı sosyal medya paylaşımında "yeni sözleşme yeni imza, neresi" dedi. Portakal’ın Sözcü TV ile tekrar anlaştığı iddia edildi.

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Ünlü haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sözcü TV Ana Haber sunuculuğuna ara veren Portakal, yaptığı paylaşımda yeniden ekranlara döneceğinin sinyallerini verdi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Portakal bugün sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Bu kararını, "Haberim var Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?" diye sordu.



SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu sorunun yanıtına Medyaradar ulaştı. Portakal yeni dönemde yeniden Sözcü TV ekranlarında olacak. Portakal Sözcü TV'nin ana haberini sunmaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Haber sunucusu Fatih Portakal ara verdiği anchormanliğe Sözcü TV'de dönmüştü. Mart ayında başladığı ana haber sunuculuğuna haziran ayına kadar devam etmiş; 3 ayın sonunda, "Bana müsaade... Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta ilk merhabamı demiştim size... Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum. Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olunuz, var olunuz. Özleyeceğim bu insanları." diyerek yayınlara ara vermişti.

Portakal'ın bu paylaşımından sonra ekranlara dönmeyeceği düşünülmüştü.
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