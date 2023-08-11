Esad: Ben ve Erdoğan neden buluşalım? Gazoz içmek için mi?

Önceki gün Sky News Arabia’ya konuşan ve Erdoğan’la görüşmek istemediğini belirten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın açıklamalarının tamamı yayınlandı.



Erdoğan’la görüşmeye sıcak bakmadığını dile getiren Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Suriye’deki terör bir Türk endüstrisidir. Nusra Cephesi, Ahrar El Şam, hepsi Türkiye’de yapılan ve şu ana kadar Türkiye tarafından finanse edilen bir parti için farklı tanımlamalardır.” dedi.



Esad, “Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler’in insani yardım organlarıyla geri dönüş projeleri, finansmanına ilişkin “genel diyalog” başlatıldığını söyleyen Esad, milyonlarca mültecinin ülkeye geri gelmesinde en büyük zorluğun “lojistik olarak, teröristlerin yok ettiği altyapı” olduğunu kaydetti.



Esad röportajda, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri dönmesinin, savaşın tahrip ettiği altyapının durumu nedeniyle imkânsız hale geldiğini ifade etti.



Suriye Devlet Başkanı, “Bir mülteci su olmadan, elektrik olmadan, çocukları için okul olmadan, hastane olmadan nasıl geri dönebilir? Bunlar yaşamın temelleri.” şeklinde konuştu.