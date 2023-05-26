Emniyet müdürlerine 'Oy ve Ötesi' talimatı iddiası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde 1. sınıf emniyet müdürü olan bazı polis başmüfettişlerinin seçim günü üç büyük kentte belirlenen okullarda hazır olacaklarını belirterek, "Örneğin, sadece İstanbul’un 19 ilçesindeki okullarda 61 polis başmüfettişi görevlendirildi. Peki, amaç ne? Emniyet müdürlerine verilen sözlü talimatta, Oy ve Ötesi aracılığıyla gelen müşahitlerin sandık çevresine yaklaştırılmaması istenildi" dedi.





Büyük kentlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelinin yüksek olduğu okullar için İçişleri Bakanlığı'nın özel bir görevlendirme yaptığını kaydeden Pehlivan, yazısında, "Görünen o ki 1. sınıf Emniyet müdürleri o okullarda Oy ve Ötesi üzerinden gelen yasal müşahitleri sandığa yaklaştırmamak için bir çaba içinde olacak. Aslında 28 Mayıs’ta biraz da böylesi kararları oylayacağız" ifadelerini kullandı.



