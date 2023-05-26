Erdoğan ekonomi itirafı: 'Körfez'den gelen para kısa bir süre için de olsa rahatlattı'

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe akşamı katıldığı CNNTÜRK yayınında, Körfez ülkelerinin son dönemde Türkiye’ye finansman sağladığını, bunun da Merkez Bankası’nı ve piyasayı “kısa bir süre için de olsa rahatlattığını” söyledi. Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından bu ülkelerin liderlerine teşekkür ziyaretleri düzenleyeceğini kaydetti.





Erdoğan, “Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez’den filan bizim sistemimizin içerisine, sağ olsun, para depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi.





Erdoğan, gazeteci Hande Fırat’ın “Bu yeni mi efendim?” sorusuna, “Yeni” şeklinde yanıt verdi.





Erdoğan sözlerini, “İnşallah bu seçimi de Pazar günü kapattığımızda göreceksiniz buraya liderler nasıl gelecekler veya ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim” şeklinde sürdürdü.





Hangi ülkelerin Türkiye’ye finansman sağladığını söylemeyen Erdoğan, gelen finansmanın miktarı hakkında da bilgi vermedi.



