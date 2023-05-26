Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ekonomi itirafı: 'Körfez'den gelen para kısa bir süre için de olsa rahatlattı' /26 Mayıs 2023 10:28

Erdoğan ekonomi itirafı: 'Körfez'den gelen para kısa bir süre için de olsa rahatlattı'

Erdoğan, Körfez'den yeni gelen finansmanın Merkez Bankası'nı ve piyasayı "kısa bir süre için de olsa rahatlattığını" söyledi

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Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe akşamı katıldığı CNNTÜRK yayınında, Körfez ülkelerinin son dönemde Türkiye’ye finansman sağladığını, bunun da Merkez Bankası’nı ve piyasayı “kısa bir süre için de olsa rahatlattığını” söyledi. Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından bu ülkelerin liderlerine teşekkür ziyaretleri düzenleyeceğini kaydetti.

Erdoğan, “Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez’den filan bizim sistemimizin içerisine, sağ olsun, para depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi.

Erdoğan, gazeteci Hande Fırat’ın “Bu yeni mi efendim?” sorusuna, “Yeni” şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan sözlerini, “İnşallah bu seçimi de Pazar günü kapattığımızda göreceksiniz buraya liderler nasıl gelecekler veya ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim” şeklinde sürdürdü.

Hangi ülkelerin Türkiye’ye finansman sağladığını söylemeyen Erdoğan, gelen finansmanın miktarı hakkında da bilgi vermedi.

Ankara; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Çin ve Güney Kore ile yaklaşık 28 milyar dolarlık swap anlaşmaları imzalamıştı.

TRT’nin haberine göre, Merkez Bankası ilk swap anlaşmasını 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü takip eden iki yılda iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Daha sonra Çin Merkez Bankası ile 6 milyar dolarlık, Kore Merkez Bankası ile 2 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları ile 5 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı.

Merkez Bankası’nın swap dahil net rezervi geçen hafta 2,5 milyar dolar daha azalmış ve AKP’nin seçildiği 2002’den beri ilk kez eksiyi görmüştü. 
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