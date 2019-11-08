Emniyet yetkilisi: Kardeşlerin intihar kararını birlikte aldığını düşünüyoruz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün aktardığına göre olayı birinci elden bilen bir üst düzey emniyet yetkilisi, evin içinde hiç içki olmadığını söyledi. Ellerindeki bulgular ve mesleki tecrübelerine göre bunun bir toplu intihar olduğunu belirten yetkili, "Üç kişiye zorla siyanür içirmek ihtimali çok az. Toplu karar aldıkları kanaatindeyiz" dedi.





Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul'un Fatih ilçesinde evde ölü bulunan ve siyanür içtikleri tespit edilen dört kardeşle ilgili olarak bir emniyet yetkilisiyle konuştuğunu aktardı.





Özkök'ün olayı birinci elden bildiğini belirttiği ve adını vermediği yetkiliye yönelttiği sorular ve aldığı yanıtlar şöyle:





- Dört kardeşten Oya’nın beden ısısı daha geç düşmüş. Acaba bir cinnet sonucu öteki kardeşlerini öldürüp sonradan intihar mı etti?





Elimizdeki bulgular ve mesleki tecrübemize göre bu bir toplu intihar. Üç kişiye zorla siyanür içirmek ihtimali çok az. Toplu karar aldıkları kanaatindeyiz.





- Cesetler bir arada mıydı, ayrı odalarda mı?





Dördü de aynı odadaydı. İkisi çekyat üzerinde yatıyordu, ötekiler koltukta.





- Dikkat siyanür var’ yazısı dış kapının mı içerideki kapının mı üzerindeydi?





İçerideki kapının üzerindeydi. O kapı içeriden kilitlenmişti.





- Bakkaldan alışveriş listesinde hiç içki yok. Evin içinde içki içtiklerine dair iz var mıydı?





Hayır evin içinde hiç içki yoktu. Ayrıca etraftan yaptığımız araştırmaya göre de içki içtiklerine dair hiçbir işaret yok.





- İçeride depresyona karşı ilaçlar bulunmuş...





Yaptığımız araştırmaya göre eve kapanmışlar. Pek kimseyle görüşmüyorlarmış. İkisi depresyon tedavisi görüyormuş. Biri sara hastası. İçeride bol miktarda depresyon ilacı bulduk.





- Cenazeleri sahiplenen kimse çıktı mı?





‘Biz içeride çalışma yaparken sadece birkaç iş arkadaşı geldi. Şu ana kadar da cenazeleri sahiplenen, soran bir kişi çıkmadı.