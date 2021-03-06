Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten dikkat çeken hazırlık: 600 bin gaz kapsülü, 40 ton gaz... /06 Mart 2021 11:02

Emniyet'ten dikkat çeken hazırlık: 600 bin gaz kapsülü, 40 ton gaz...

Emniyet Genel Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale için yüklü miktarda malzeme almak için ihale açtı

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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, binlerce gaz kapsülü, kalkan, TOMA’larda kullanılan suyun içerisine karıştırılan gaz solüsyonu ile kelepçe, cop ve robocop teçhizatı alımı için ihaleler düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ihale ilanları şu şekilde: 

10 Mart: “OC Gaz Solüsyonu / 40 bin kg” adı altında tam 40 ton TOMA’larda kullanılan suyun içine karıştırılan gaz solüsyonu.
10 Mart: “3 bin adet OC Gaz Spreyi alımı” adı altında 3 bin adet 400 mililitrelik biber gazı spreyi.
11 Mart: “40 milimetrelik gaz fişeği ve 40 milimetrelik sis fişeği” adı altında 600 bin biber gaz kapsülü ve 20 bin adet sis bombası.
17 Mart: “2 Kısım Şeffaf Kalkan alımı” adı altında üç bini büyük boy ve iki bini de küçük boy olmak üzere toplam beş bin adet şeffaf kalkan.
Jandarma Genel Komutanlığı da 16 Mart tarihinde “6 Kalem Toplumsal Olaylara Müdahale Malzemesi” adı altında bir ihale düzenledi. İhale ilanında alınacak malzemelerin sayısına yer verilmezken “Vücut koruyucu teçhizat (robocop teçhizatı), vizörlü kask, şeffaf kalkan, cop, teleskobik cop ve göz yaşartıcı gaz” alınacağı ifade edildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı, 17 Mart’ta da ‘20 bin adet metal kelepçe’ alımı için ihale yapılacağını açıkladı.
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