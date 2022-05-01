Emniyet'ten 'e-devlet' açıklaması geldi

e-devlet sisteminin hacklendiği ve buradaki bazı bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.





Emniyet Genel Müdürlüğü cephesinden bu konuyla ilgili yapılan bir açıklama da ise bu sistem üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişinin yakalandığı açıklandı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır" denildi.





Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak şüpheli 1 kişinin yakalandığını duyurdu.