Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten 'e-devlet' açıklaması geldi /01 Mayıs 2022 23:17

Emniyet'ten 'e-devlet' açıklaması geldi

Geçtiğimiz günlerde de gündem olan e-devlet sisteminin haclendiği konusundaki iddia sonrasında bu sistem üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişinin yakalandığı açıklandı.

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e-devlet sisteminin hacklendiği ve buradaki bazı bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü cephesinden bu konuyla ilgili yapılan bir açıklama da ise bu sistem üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişinin yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak şüpheli 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
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