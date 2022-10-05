Emre Belözoğlu takımın yalnız bırakacak!

Medipol Başakşehir'in başında başarılı sonuçlar alan ve takımını Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta sonunda bir maç eksiği ve averajla lider konuma getiren teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gribal bir enfeksiyon geçirdiği açıklandı.





Bu nedenle genç teknik adamın takımını, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında RFS ile karşılaşacağı Letonya deplasmanında yalnız bırakmak zorunda kalabileceği ifade edildi.







Cumhuriet'te yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi.

Üst solunum enfeksiyonu geçiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kafilede yer almadı. Belözoğlu'nun kendini iyi hissetmesi halinde yarın Letonya'ya gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.





Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda da 2 maçta aldığı 6 puanla lider konumda bulunuyor.





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Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki Uluslararası Havalimanı'na indi. Kafile buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.