Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı: Aylarca sahalardan uzak kalacak

Yeniçağ'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı.



Genç futbolcunun saldırı sonrası kaslarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.



Emrecan Uzunhan'ın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.



Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışan Emrecan Uzunhan'ın kazanın diğer tarafındaki kişiler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.



Emrecan Uzunhan'ın hastaneye kaldırıldığı ve ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldiği aktarıldı.



Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.