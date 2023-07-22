Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe UEFA listesini açıkladı yeni transfer yer almadı /22 Temmuz 2023 22:11

Fenerbahçe UEFA listesini açıkladı yeni transfer yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru ile oynayacağı maçın listesini bildirdi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova takımı Zimbru Chisinau ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rodrigo Becao açıklanan listede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin açıkladığı A Liste’de şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden, Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Açıklanan B Liste’de ise Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Muhammet İmre, Ahmet Necat Aydın, Efekan Karayazı, Kaan Akyazı, Muhammed Doğukan Demir, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Aydınlık bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Zimbru Chisinau ile karşılaşacak.
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