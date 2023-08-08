Samanyolu Haber /Teknoloji / En güçlü MacBook piyasaya çıkıyor /08 Ağustos 2023 11:37

En güçlü MacBook piyasaya çıkıyor

Apple, şimdiye kadarki en güçlü MacBook’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor

SHABER3.COM

Apple, en yüksek teknolojiye sahip yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcisini test etmeye başlayarak önümüzdeki yıl ‘şimdiye kadarki en güçlü’ MacBook Pro’nun piyasaya sürülmesini hedefliyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre yeni bilgisayarda yer alacak ‘M3 Max’ çipi 16 ana işlemci çekirdeği ve 40 grafik çekirdeği içeriyor. Merkezi işlem birimi, video düzenleme gibi zorlu işlemlerin üstesinden gelen 12 yüksek performanslı çekirdek ve internette gezinme gibi daha az yoğun uygulamalar için dört verimlilik çekirdeği içeriyor.

Dizüstü bilgisayarlar için mevcut M2 serisinin en üst modeliyle karşılaştırıldığında, yeni çip dört tane daha yüksek performanslı CPU (işlemci) çekirdeğine ve en az iki ek grafik çekirdeğine sahip.

Önceki Mac çip nesillerinde olduğu gibi şirket, bir dizi farklı M3 modeli hazırlıyor.

Temel M3, sekiz CPU çekirdeği ve 10 adede kadar grafik çekirdeğine sahip olacak. M3 Pro yongasındaysa 12 CPU çekirdeği ve 18 grafik çekirdeği bulunacak.


Apple, önümüzdeki 12 ay içinde piyasaya sürülecek M3 tabanlı iMac’leri, 13 inç MacBook Pro’ları, 13 inç ve 15 inç MacBook Air’leri ve Mac mini’leri test ediyor. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin güncellenmiş sürümlerinin 2024’te M3 Pro ve M3 Max yongalarıyla gelmesi muhtemel.
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