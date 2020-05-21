Samanyolu Haber /Gündem / En iyi ihtimal 2021’in başına kadar maske takacağız /21 Mayıs 2020 17:42

En iyi ihtimal 2021’in başına kadar maske takacağız

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel, “Aşı bulunana kadar ya da global bir bağışıklık tespit edilene kadar maskeye takmaya devam ” dedi.

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, gazetecilerin koronavirüs salgını önlemlerinin geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı.

SOSYAL MESAFE, HİJYEN, MASKE
Prof. Dr. Yamanel, maske takma tedbirinin ne zamana kadar süreceğine ilişkin soruya, “Global bir bağışıklığı kazanmadıktan sonra bu yeni normale alışmamız gerekiyor. Yeni normalin de 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyene uymak. Yani biz bunu aşı bulunana kadar, global bir bağışıklık tespit edilene kadar ya da etkin bir ilaç bulunana kadar devam ettirmemiz gerekiyor. En iyi ihtimal 2021’in başına kadar maske takacağız” diyerek cevap verdi.

AVM KLİMALARINA DİKKAT
Klimanın salgının yayılmasına etkisi için Yamanel, “Çin’de yapılan bir çalışma var. Bir lokantada klimanın önünde oturan Kovid-19 pozitifli bir hastanın bütün damlacığı diğer masalara dağıldı. Yani hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar hastalığı bulaştırabilir. Klimalar da AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir. AVM girişlerindeki klimaların çalıştırılmaması aslında uygun olabilir. Bununla ilgili zaten bazı kararlar alınmıştı, bir rehber oluşturulmuştu” dedi.

KOVİD-19 SİVRİSİNEKTEN BULAŞIR MI?
Kovid-19 virüsünün sivrisinek ve keneyle buluşma riski için Yamanel, “Bu konuya dair herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Ama tabii ki araştırmalar devam ediyor. Böyle bir ihtimal olacağını ben düşünmüyorum, ama yine de tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

KALABALIKTAN UZAK DURUN
Hastalığın yayılması konusunda kalabalık ortamlara dikkat çeken Yamanel, “Kalabalıklardan uzak durmamız lazım. Yani kalabalık oluşturmamamız lazım. Mesela alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluşturup saatlerce gezmememiz lazım. Eğer bir ihtiyacımız varsa noktasal olarak ihtiyacımızı giderip daha sonra buraları terk etmemiz gerekiyor. Yani kalabalık oluşturmamak bu yeni normalin en önemli kurallarından bir tanesi” uyarısını yaptı.
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