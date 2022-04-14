"En önemli toplantılarından biri..."

Koronavirüs salgını konusunda alınacak tedbir kararlarında etkili olan Bilim Kurulu konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önümüzdeki hafta en önemli toplantılarından birisini yapacağını açıkladı.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi..

"19'A YAKIN İLDE YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI SIFIR"





"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"





"Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız.Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.