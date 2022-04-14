Samanyolu Haber /Gündem / "En önemli toplantılarından biri..." /14 Nisan 2022 20:39

"En önemli toplantılarından biri..."

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türk vatandaşlarının hayatına giren Bilim Kurulu konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını konusunda alınacak tedbir kararlarında etkili olan Bilim Kurulu konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önümüzdeki hafta en önemli toplantılarından birisini yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi..

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız.

"19'A YAKIN İLDE YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI SIFIR"

Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "En önemli toplantılarından biri..." Sonraki Haber >>

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:37:18