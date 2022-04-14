Eski CHP'li vekile Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm’e; 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Altıeylül ilçe örgütleri genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.Tüm hakkında daha önce görülen davada beraat kararı verilmiş, Erdoğan’ın avukatlarının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı. İstinaf mahkemesi ise itiraz üzerine kararı bozmuş ve yeniden yargılama kararı vermişti.Karara tepki gösteren Tüm, “Bugün verilen hapis cezası ile beni susturacağını sanan siyasi iktidar yanıldığını görecektir. Susarak suça ortak olacağıma, konuşarak ceza almaya devam edeceğim” dedi.