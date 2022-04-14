Ukrayna 'Moskova'yı Neptün füzesiyle vurdu!

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, Ukrayna güçleri de Ruslara karşılık vermeyi sürdürüyor.





Bu kapsamda bir saldırı düzenleyen Ukrayna güçlerinin Rus donanmasının amiral gemilerinden olan “Moskova” adlı geminin Neptün füzeleriyle vurduğu duyuruldu.



Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli gemisini Neptün füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli gemisini Neptün füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

UKRAYNA’NIN AÇIKLAMASI





Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide yangın çıktığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada, geminin yüzer durumda olduğu belirtilerek, “Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi” ifadeleri kullanıldı. Kruvazörün mürettebatının Rus Karadeniz filosunun bölgedeki diğer gemilerine tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geminin limana çekilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.Ukrayna makamları, çarşamba günü Neptün füzesiyle Karadeniz’de Rusya’ya ait “Moskova” adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası’ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014 yılında Kırım’ın ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirdi. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan “Moskova” güdümlü füze kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.Gemi, 2015’te Akdeniz’de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye’deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.