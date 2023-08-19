En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu. Bir internet platformu üzerinde 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yaşayan bireyler, küçük şehirlere göre daha fazla sinirli olabiliyor. Ancak bu algının aksine, büyükşehirlerden ziyade ilk sırayı bakın kim almış...
Büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor. Ancak bu verilere rağmen, ankette bir sürpriz sonuçla karşılaşıldı.
İLK SIRAYI SİVAS ALDI
Ankette, katılımcılara 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlara göre, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ü asabi yanıtlar verdi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak belirlendi.
Düzenlenen anketin sonuçlarına göre en sinirli iller şu şekilde:
Sivas: Yüzde 64
Samsun: Yüzde 60
Eskişehir: Yüzde 56
Hatay: Yüzde 53
Ankara: Yüzde 52
Aydın: Yüzde 50
Çanakkale: Yüzde 43
Balıkesir: Yüzde 30
İzmir: Yüzde 29