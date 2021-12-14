Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Şu ana kadar deprem kaynaklı herhangi bir can kaybı yada yaralanan kişi bildirilmedi.





Yetkililer, depremin yerin 12km altında gerçekleştiğini ve Flores Denizi’nde Larankuta şehrinin 112 km kuzeybatısında meydana geldiğini açıkladı.





1992 yılında benzer bir deprem sonrası ağır hasar gören Maumere kasabasında halkın panik içerisinde sokaklara çıktığı belirtiliyor.





Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklarken deprem sonrası büyüklüğü 5,6’ya ulaşan artçı sarsıntılar olduğunu duyurdu.





Yayımlanan tsunami uyarısının ardından bölgede yaşayan halkın deniz kenarı ve kıyı bölgelerden uzak durmaları istendi. Bölgede son olarak Semeru volkanının faaliyete geçmesi sonucu 10 gün önce 4 Aralık tarihinde en az 48 kişi hayatını kaybetmişti.