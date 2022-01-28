Samanyolu Haber /Gündem / Enerji kısıtlamasının sona ereceği tarih belli oldu /28 Ocak 2022 20:12

Enerji kısıtlamasının sona ereceği tarih belli oldu

Doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntı sonrasında sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağı belirtildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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