Enes Kanter, Basket oynadığı iddia edilen Erdoğan'a maç teklif etti

Türkiye uzmanı Steven A. Cook, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetemeyecek kadar hasta olabileceği yönündeki makalesi Foreign Policy dergisinde yayınladı. Makalenin yayınlanmasından bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından Erdoğan’ın basket oynadığı 3 saniyelik bir görüntü paylaşıldı.







Erdoğan’ın sosyal medya hesabından ise daha sonra 3 dakika 21 saniyelik basket oynama görüntüsü “Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır.” ifadesiyle paylaştı.

NBA’da oynayan ünlü basketbolcu Enes Kanter de Erdoğan’a basket maçı teklifinde bulundu. Kanter, “‘Bire bir oynayalım. Kaybedersem Türkiye’ye ilk uçakla döneceğim. Kaybedersen insanlara işkence etmeyi bırak ve hapisteki tüm siyasi tutsakları serbest bırakacaksın” ifadesini kullandı.











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı basket oynama görüntülerine yönelik tepkiler devam ediyor.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Erdoğan’a basket maçı yapma teklifinde bulundu. Baş, “Siz ikiniz ben tek. Nerede ne zaman isterseniz tek pota maç yapalım, 15 sayı avans veriyorum 20’de biter. Yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez. Var mısınız?” ifadesini kullandı.