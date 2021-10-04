Erdoğan'ın 'gayet uygun' dediği markette fiyatlar bildiğiniz 'kazık' çıktı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI









Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 5 Litre ayçiçek yağı 79,90 TL’den rafta yer alırken, başka bir markette 5 litre Ayçiçek yağı 68,50 TL’den daha ucuza satılıyor.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nden alışveriş yaptı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde ürünlerin çeşitli, kaliteli ve vatandaşın cebine uygun olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik." dedi.Erdoğan’nın Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’ndeki ürünlerin fiyatları için “gayet uygun” ifadelerini kullanması sosyal medyada tepki topladı.Sosyal medya kullanıcıları fiyatların uygun olmadığını belirtirken bir kullanıcı da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ve başka bir marketi karşılaştıran bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda 1 kg barbunya Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 29,96 TL’den satılırken, aynı ürün başka bir markette 14,90 TL’den satışa sunuluyor.Diğer yandan, 1 kg baldo pirinç fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 23 TL’den satılırken, aynı ürün başka markette 12,25 TL’den satılıyor.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 1kg toz şekerin fiyatı 7,45 TL, aynı şekerin fiyatı başka markette ise 5,85 TL.