Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter 'İftar Zamanı'nda canlı yayında /03 Nisan 2023 17:30

Enes Kanter 'İftar Zamanı'nda canlı yayında

İftar Zamanı programı, Ramazan'ın 12'inci gününde NBA yıldızı ve insan hakları savunucusu Enes Kanter'i konuk edecek.

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MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü canlı yayın konuğu, basketbol yıldızı Enes Kanter. Programın sunucusu Reha Yeprem, aynı zamanda insan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan Enes Kanter ile basketbol ve Hizmet Hareketi hakkında konuşacak. 

- Enes Hizmet ve Hocaefendi ile nasıl tanıştı? 
- Ramazan'da maçlar nasıl geçiyordu, ibadetlerini yapabiliyor muydu? 
- Takım arkadaşları Hizmeti ve Hocaefendi’yi merak ediyorlar mıydı? 
- Basketbola devam edecek mi?
- Birçok devlet başkanı, senatör, milletvekili ile görüşüyor. Onlara ne anlatıyor?

gibi konular, sohbetin başlıca başlıkları olacak. 

MC EU TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak İftar Zamanı'na https://www.youtube.com/watch?v=Yt_H7kHXnrk  linkinde de ulaşabilirsiniz. Program ayrıca Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da yayınlanacak. 

Programın saatleri ise şu şekildi: 
İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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