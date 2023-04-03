Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan Erdoğan'ın adaylığı için yeni açıklama /03 Nisan 2023 18:47

YSK'dan Erdoğan'ın adaylığı için yeni açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olduğu için itiraz edilen Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen 'seçime girebilir' kararının gerekçesini açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmiş, Erdoğan’ın adaylığı önünde herhangi bir engelin bulunmadığına karar verilmişti. Söz konusu kararın gerekçesi belli oldu.

Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi. Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığı vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "YSK'nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018'deki gibi 2023'te de kullanılacak." diye konuşmuştu.

HUKUKÇULARDAN TEPKİ YAĞMIŞTI
Anayasanın 101. maddesinde düzenlenen “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü nedeniyle adaylık tartışmalarının odağında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hukukçular “Bu kurallar herkesi bağlar. YSK’yi anayasayı uygulamaya davet ediyoruz” demiş ve karara tepki göstermişti.
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