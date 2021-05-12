Enes Kanter rekor kırılan Houston galibiyetini Hazım Sesli'ye adadı

Enes Kanter 17 dakika süre aldığı maçı 10 ribaund, 6 sayı, 1 blok, 2 asistle tamamlarken, galibiyeti cezaevindeki iş insanı Hazım Sesli’ye adadı.







Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre NBA’de Play-off’lara direk kalabilmek için kritik maçlara çıkan Portland Trail Blazers, ilk çeyrekte 50 sayı atarak rekor kırdığı maçta Houston Rockets’ı 140-129 mağlup etti.





Benchden gelen Enes Kanter 17 dakika süre aldığı maçı 10 ribaund, 6 sayı, 1 blok, 2 asistle tamamlarken, galibiyeti 2015’te tutuklanarak malvarlığına el konulan Türkiye’nin en büyük tekstilcilerinden Hazım Sesli’ye adadı.





PLAY-OFF’LARA DİREKT KATILMA MÜCADELESİ





NBA’de normal sezonun bitimine 3 maç kalırken, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks arasında Play Off’lara direk katılmak için kıyasıya mücadele devam ediyor.





Kalan maçların sonucuna göre 3 takımdan 2’si sıralamada ilk altıya girecek ve Play Off’lara direk katılacak. 7. olan takım ise 8,9 ve 10. sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-in turnuvasına katılacak. Play-in sonunda iki takım daha play-offlara katılmaya hak kazanacak.





PORTLAND, İLK ÇEYREKTE 50 SAYI ATARAK REKOR KIRDI





Portland Trail Blazers evinde oynadığı Houston Rockets maçına yüksek motivasyonla çıkmasının semeresini ilk çeyrekte tam 50 sayı atarak aldı.





Kulüp tarihinin rekorunu kırdıkları bu çeyrekte ayrıca 12 üç sayılık isabet bularak NBA’de ilk çeyrekte en fazla üç sayı atan takım olarak da tarihe geçtiler. Karşılaşmaya kenarda başlayan Enes Kanter 17 dakika süre aldığı maçı 6 sayı, 10 ribaund, 1 blok ve 2 asistle tamamladı. Başarılı oyuncu, Derrick Jones Jr.’a yaptığı güzel asitlerle dikkat çekti.





TÜM ZAMANLARIN EN SKORER İSMİ OLAN CARLMELO’YA SÜRPRİZ





Carmelo Anthony’nin tüm zamanların en skorer 10. ismi olmasının ardından Portland Trail Blazers takımı ona özel “ME10” şeklinde t-shirt bastırdı ve TOP-10’da yer alan isimlerin yazılı olduğu bir pota hediye etti. Bu sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Carlmelo Anthony “Birkaç yıl önce bu anı yaşayacağımı düşünemiyordum. Bir sebepten dolayı NBA’in dışında kalmıştım. Çabaladım, güçlü kaldım, şimdi yeniden buradayım, ilk 10’dayım, teşekkürler.” ifadelerini kullandı.





HOUSTON ROCKETS ZAFERİNİ HAZIM SESLİ’YE ADADI





Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan Enes Kanter, Houston Rockets zaferini, cezaevindeki iş insanı Hazım Sesli’ye adadı. Başarılı oyuncu maçtan hemen sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hazım Sesli’nin 2015 yılında Erdoğan rejimi tarafından hukuksuzca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve tüm malvarlığına el konulduğunu ifade etti. Başarılı oyuncu mesajını Houston zaferini ona adıyorum diyerek tamamladı.