Samanyolu Haber /Gündem / Enfeksiyonlardan korunmak mümkün /18 Temmuz 2023 10:13

Enfeksiyonlardan korunmak mümkün

Yaz aylarında temiz olmayan sulardan bulaşan enfeksiyonlar, açıkta bekletilmiş, uygun koşullarda hazırlanmamış sütlü, mayonezli gıdalardan kaynaklanan zehirlenmeler ve kene ısırmasının yol açtığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yaygın görülüyor.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Çağ, yazın artan sıcaklığın bazı mikroorganizmaların üremesine uygun ortam oluşturduğunu, dolayısıyla bunlara bağlı gelişen enfeksiyonların da artabildiğini söyledi. Yazın açık ve kırsal alanda, deniz ve havuzda daha çok vakit geçirildiği için de bazı enfeksiyonların görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Çağ, bunlardan bazılarını “akut gastroenterit ve besin zehirlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları, vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, havuz ve kirli denizin yol açtığı enfeksiyonlar, seyahat ile ilişkili enfeksiyonlar” şeklinde sıraladı.
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