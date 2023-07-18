AKP'liler Futbol Federasyonuna da doluştular

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu’nda görev alacak isimleri açıkladı.





Federasyondan yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu Başkanı’nın, aynı zamanda Yargıtay üyesi olan Mustafa Artuç olduğu belirtildi. Kuruldaki üyeler ise Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol ve İlhan Üzülmez oldu.





Daha önce AKP Çankaya İlçe Başkanı olan Alaaddin Varol, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce Tahkim Kurulu’ndaki görevini bırakarak AKP milletvekili aday adayı olmuştu.



