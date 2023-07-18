SADAT'ın CEO'su Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde ortaya çıktı

Muhalefetin paramiliter kuruluş olduğunu ifade ettiği Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’nin (SADAT) CEO’su Melih Tanrıverdi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a ziyaretinde yer aldı.

Seçimlerin ardından sıcak para arayışını sürdüren AKP iktidarı, Körfez turuna çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağu Suudi Arabistan oldu.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde tartışmalı bir isim de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dediği SADAT'ın CEO'su Melih Tanrıverdi de bulundu.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Suudi Arabistan iş forumu toplantısı düzenledi.

Toplantıya SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su Melih Tanrıverdi de katıldı. Tarıverdi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye - Suudi Arabistan iş forumu toplantıları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SADAT' SÖZLERİ





CHP Lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmiş, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti.





Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'' ifadelerini kullanmıştı.





Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?"









ERDOĞAN 'ALAKAM YOK' DEMİŞTİ





Erdoğan, SADAT’la ‘yakından uzaktan alakası’ olmadığını öne sürmüş ve şunları kaydetmişti:





“CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”