Çin Dışişleri Bakanı kayboldu!

Çin'in eski Washington Büyükelçisi olan ve Şi Jinping'in "yetiştirdiği" en önemli isimlerden biri olarak görülen Qin'in ABD ile üst düzey temaslarda önemli rol oynaması bekleniyordu.



Ancak Çin Dışişleri Bakanı, 25 Haziran'da Pekin'de Sri Lankalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeden bu yana görülmedi. Qin, Temmuz başında ABD Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen'la yapılan görüşmelere katılmazken, şu anda Çin'de olan ABD İklim Temsilcisi John Kelly ile de görüşmedi.



Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Washington ile Pekin arasındaki üst düzey temaslar yaklaşık 1 yıldır durmuş durumdaydı. Bu da ziyaretleri daha da önemli hale getirdi.



Qin'in geçen hafta da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Endonezya Zirvesi'ne Pekin'nin delegasyonunun lideri olarak gitmesi planlanıyordu. Ancak zirveye kısa süre kala delegasyonun başına başka bir isim getirildi ve Qin, ASEAN zirvesine de gitmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Qin'in sağlık sorunları nedeniyle zirveye gitmediğini" söyledi ancak detay paylaşmadı.



The Guardian, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da da Qin'in ortalarda görünmemesiyle ilgili paylaşımların engellendiğini düşündüklerini belirtti. Weibo'da konuyla ilgili yapılan aramalar sonuç vermiyor.



Gazeteci ve analist Phil Cunningham da, Hong Kong'da yayın yapan Pekin yanlısı South China Morning Post gazetesine yazdığı makaleden Qin ile ilgili 5 paragrafın kendisine haber verilmeden çıkarıldığını ifade etti.