Korucular Ezidilerin evine el koydu: 'Bizi ölümle tehdit ediyorlar'

"BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"





EZİDİ KÜLTÜR VAKFI KURUCUSUCU GERÇEK GÜNDEME KONUŞTU





Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Zevra köyünde yaşayan Ezidi yurttaşların evlerine korucular el koydu.Korucuların her türlü tehdit, baskı ve psikolojik saldırılarına maruz kaldığını belirten Ezidi yurttaşlar, basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, Almanya’dan ata topraklarına mevsimsel işlerle ilgilenmek için geldiklerini aktaran yurttaşlar, “Yaklaşık 25 yıldır köyümüze zorla yerleşen, evlerimize el koyan, tarla ve meralarımızı işgal eden, bize ait toprakları gasp eden Şeyhan aşiretine mensup Müslüman bir ailenin saldırılarına maruz kalıyoruz. Ezidi olmamız ve sürekli köyde kalmamamız nedeniyle, bu aile zaman zaman mallarımıza el koyma girişiminde bulunuyor ve bizi ölümle tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.Köy koruculuğu yaptığı belirtilen Karacadağ ailesinin, Ezidi yurttaşların evlerini haksız yere kullandığının belirtildiği açıklamada, “Devlete ve ilişkide oldukları bürokratik kaynaklara güvenerek” ifadelerine yer verilerek, “Bu aile bir yandandiğer taraftan aşiret zorbalığına dayalı bir sistem kurmuş durumda. Buradan hareketle aşiretin bazı mensupları, ellerindeki silahları bir tehdit unsuru olarak kullanarak Avrupa’dan gelenlerin köye girişlerini engelliyorlar. Köy korucuları olan bu kişiler, son olarak geçen hafta (05. 07. 2023) yolumuzu kesip iki traktörümüzü kullanılamaz hale getirdi, sulama sistemlerimizi kırarak (11.07.2023) tehditlerde bulundular” denildi.Olayın, kolluk kuvvetlerine ve Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine rağmen, sorumluların hakkında hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:"Bu nedenle, hem son yaşanan olayın aydınlatılması hem de daha önce yaşanan olayların üstesinden gelinmesi, haksız yere el konulan tapulu evlerimizin bize geri verilmesi için tüm yetkililerin sorumluluk içinde harekete geçmesini talep ediyoruz. Yıllardır zorunlu olarak uzağında kaldığımız ata topraklarımıza dönmek, evlerimizi, bağ-bahçelerimizi yeniden inşa etmek istiyoruz ancak bu aile tarafından sürekli tehdit edilerek engelleniyoruz. Engellerin aşılması, gasp edilmiş evlerimizin bize iade edilmesi ve köyümüzün yeniden inşası için tüm makamların görevlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz.Bu basın duyurusu aracılığıyla, yaşadığımız haksızlıklara ve güvencesizliğe, bize yönelik tehditlere dikkat çekmek istiyoruz. Konunun basına yansımasıyla yetkililerin bu duruma gereken ilgiyi göstereceklerine ve sorunun çözümü için adımlar atacaklarına inanıyoruz.Bize destek vermenizi ve sesimizi duyurmanızı diler, hepinize çok teşekkür ederiz."Ezidi Kültür Vakfı kurucusu gazeteci Eyüp Burç, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Ezidi toplumu, Türkiye'de yaşadıkları sorunlara her gün yenileri ekleniyor ve ciddi manada yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bilindiği üzere 1980'lerin başından itibaren Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Ezidiler, kendi ana topraklarına dönmek için köylerini yeniden inşa etme ve topraklarını sürmek istiyorlar. Geri dönüşlerini engellemek gerilim ve korku ortamı yaratmak üzere Müslüman komşuları envaiçeşit şiddet biçimlerine başvuruyor” ifadelerini kullandı.Burç, Zevra köyünde yaşanan korucu zorbalığının dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Almanya'dan gelen İzzeddin Deniz, arazilerini sürmek ve kendi adına tapulu olan evini onarmak için köye geri dönmek istiyor ama köye yerleşmiş Seyhan aşiretine bağlı Karacadağ ailesinin engelleriyle karşılaşıyor. Önce sözlü saldırıya uğruyor ve ardından toprağını sürerken 10-15 kişilik bir grubun taşlı ve silahlı saldırısına maruz kalıyor. Bu olay kolluk kuvvetlere intikal etmiş olsa da hukuk mercileri ve mülki amirler herhangi bir adım atmıyor” dedi.Burç, açıklamalarının devamında şunları söyledi:“Bu tür saldırıların arkasında, Ezidilerin kendi ana topraklarına dönüşünü engellemek ve mal varlıklarına el koymak amacını taşımaktadır. Şu an Zevra Köyü'nde yerleşmiş olan Karacadağ ailesi, aynı zamanda köy-kuruculuğunu yapmaktadır.Ezdi toplumunun bu sorunları çözmek ve ana topraklarına dönüşleri için destek sağlamak önemlidir, çünkü onların da her vatandaş gibi kendilerine ait topraklarında, barış içinde yaşama hakları vardır. Bu ve buna benzer saldırıların temel amacı geri dönüş yapmak isteyen ezgileri engellemek ve işgal ettikleri Toprakları tamamı ile ele geçirmektir. Buradan hareketle bütün yetkilerini harekete geçmesi sivil toplum ve vicdan sahibi herkesin Ezidi toplumuna destek vermesini istiyoruz.”