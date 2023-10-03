Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon daha da artacak: MB Başkanı bizzat açıkladı /03 Ekim 2023 16:28

Enflasyon daha da artacak: MB Başkanı bizzat açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'de sunum gerçekleştiriyor. Gaye Erkan, enflasyonun artmaya devam edeceğini belirterek, "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır" dedi.

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Yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemi 'ekonomi' oldu. 

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştiriyor. 

Cumhuriyet'in haberine göre Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bugün bilgi verdi. 

Gaye Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir."
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