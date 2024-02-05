Samanyolu Haber /Ekonomi / Aylık enflasyon 5 ayın zirvesinde! /05 Şubat 2024 10:52

Aylık enflasyon 5 ayın zirvesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise aylık yüzde 9,38 artarken 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı.

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Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.
Ocakta yıllık enflasyon 14 ayın zirvesine, aylık enflasyon ise 5 ayın zirvesine yükseldi. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak hesaplandı.
TÜİK aralık ayında aylık enflasyonu yüzde 2,93, yıllık enflasyonu yüzde 64,77 açıklamıştı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 129
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,38 arttı.  TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

ENAG aralık ayında aylık enflasyonu yüzde 4,12, E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak hesaplamıştı.



TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL ENFLASYONU 11 AYIN ZİRVESİNDE
Şubat'ın 1'inde açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,72 yıllık bazda ise yüzde 76,17 oldu. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Veri 11 ayın zirvesi olarak kaydedildi.


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