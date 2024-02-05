Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? /05 Şubat 2024 09:39

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısında çöküşü sürüyor. Dolar/TL 30,52, euro/TL 32,902 seviyesinden güne başladı.

SHABER3.COM

Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından istifa etmesinin ardından, İstanbul serbest piyasada dolar 30,5200 liradan, euro 32,9020 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 30,5180 liradan alınan dolar, 30,5200 liradan satılıyor. 32,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9020 lira olarak belirlendi.

Dolar, cuma akşamı Erkan'ın görevden ayrılma açıklamasından önce illikit işlemlerde 30,44 TL seviyesinde işlem görürken; son işlemlerde ise 30,54 TL'de hareket etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:37:09