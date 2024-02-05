Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşeki Merkez Bankası'na başka bir ismi önermiş /05 Şubat 2024 09:37

Mehmet Şimşeki Merkez Bankası'na başka bir ismi önermiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na ilk olarak Cevdet Akçay'ı önerdiği ileri sürüldü.

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Siyaset ve ekonomi gündemi Hafize Gaye Erkan’ın ‘affını istemesini’ ve yaşananların perde arkasını konuşmaya devam ediyor.

Son olarak 10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişiminin perde arkasıyla ilgili olarak kulislerde konuşulanları okurlarıyla paylaştı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiğinin, ancak Fatih Karahan ismi önce çıkınca mecburen sahiplendiğinin konuşulduğunu dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

'CEVDET AKÇAY AKP'YE YAKIN BİR İSİM DEĞİL'

"Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Fatih Karahan'a göre çok daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan'ın uzmanlık alanı işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet Akçay'ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası.

Akçay atanmış olsa bugün borsa haftaya hiç kuşkusuz coşkulu bir başlangıç yapardı. Ama olmadı, çünkü Akçay AKP'ye yakın bir isim değil, geçmişte uzun yıllar Koç Grubu kuruluşlarında görev yaptı (Yapı Kredi'de baş ekonomistlik, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği).

'GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM'

Fatih Karahan ise eski AKP milletvekili, kısa süre öncesine kadar da Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan'ın yeğeni ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın akrabası. Yani aileden. Merkez Bankası başkanlığına Akçay'ın değil onun tercih edilmesinin sebebinin bu olduğunu görmemek için kör olmak lazım."

NE OLMUŞTU?

Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından iktidar kanadında rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Nitekim Erkan, geçen günlerde 'görevden affını istedi.' Yerine, Fatih Karahan atandı.
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