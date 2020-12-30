Samanyolu Haber /Gündem / Engelli KHK’lı öğretmen Alparslan Karakuş tutuklandı /30 Aralık 2020 15:06

Engelli KHK’lı öğretmen Alparslan Karakuş tutuklandı

AKP’nin 1 Eylül 2016’da çıkardığı ilk KHK ile ihraç edilen yüzde 55 engelli matematik öğretmeni Alparslan Karakuş, dün İstanbul’da tutuklandı.

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4 yıldır mahkemesi devam eden Karakuş’a verilen 6 yıl 3 aylık ceza, Yargıtay tarafından onaylandı. 32 yaşındaki Karakuş tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevine konuldu. Şu anda karantinada bulunan Karakuş, doğuştan yürüme engelli ve sağ kolu ile ayağında nörolojik engeli bulunuyor.

AYNI ZAMANDA ŞEKER HASTASI
Eşi Nuran Kocabaş’ın verdiği bilgiye göre şeker hastalığı da olan Karakuş, günlük hayatında çorabını giyerken bile zorlanıyor. Karakuş, “Eşim 95 kilo, 1.70 boyunda. Normal hayatında şekeri çok düşer. Tırnağını keserken, çorabını giyerken ben yardımcı oluyordum. Koğuşta tabi ki şimdi ne yapacak bilmiyorum” dedi.

Kilis’te bir ilkokulda matematik öğretmenliği yaparken ihraç edilen Alparslan Karakuş, sendika üyeliği, Bank Asya hesabı, Bylock hesabı ve Zaman gazetesi aboneliği bulunduğu için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen hafta perşembe günü cezasının onaylandığını öğrenen Alparslan Karakuş, eşini ve 5 yaşındaki oğlunu Bandırma’daki ailesine bırakıp, teslim olmak üzere dün İstanbul’daki evinden yola çıktı.


 
Görüş günlerinde cezaevine rahat gidip gelebilmek için Bandırma’da yaşamaya karar verdiklerini ifade eden Nuran Karakuş, “Engelli arabası var eşimin. Hem araba da ailesinin yanında durur, görüşe gider gelirken kardeşi kullanır diye düşündük. Feribota binerken tutukladılar. Gebze Adliyesi’nde korona testi yapıldı ve Kandıra T Tipi Cezaevine konuldu” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE TUTUKLADILAR”
Oğlunun, babası gözü önünde tutuklandığı için büyük bir travma yaşadığını söyleyen Nuran Karakuş, kendisinin de epilepsi hastası olduğunu ifade etti. Karakuş şöyle devam etti:

“Oğlum çok duygusal. Artık babamı göremeyeceğim deyip ağlıyor. Gözünün önünde oldu bu tutuklama. Ciddi bir yanlışlık ve haksızlık. Ben epilepsi hastasıyım. Nöbet geçirmeyi tetikleyen bir durum yaşadık yol ortasında. Karar her ne olursa olsun imzaya gidebilirdi. Elektronik kelepçe takılabilirdi. Engelinden dolayı askerlikten bile muaf tutuldu.”
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