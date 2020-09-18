Samanyolu Haber /Politika / Enis Berberoğlu, Meclis'e dönecek mi? /18 Eylül 2020 13:03

Enis Berberoğlu, Meclis'e dönecek mi?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında ihlal kararı vermesinin akabinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Anayasa Mahkemesi kararlarının sizi de bağladığını unutmayın. Bu işin lami cimi kalmadı. Enis Berberoğlu Meclis’e, görevine.” dedi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a seslenen Erkek, “Kesin hüküm ortadan kalktığına göre Berberoğlu’nun vekilliği düşmemiş sayılmalıdır. Uyarılarımızı dinlemediler. Kin ve nefret ile devleti yönetirseniz, yargıyı silah olarak kullanırsanız, adaleti yok edersiniz.” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama organlarını da bağladığını belirten Erkek, şunları dile getirdi: “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez kuralı, kanunların iptali durumunda geçerli bir kuraldır. Hak ihlali tespitlerinde, ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi gerekir." 

"ENİS BERBEROĞLU MECLİS'E GERİ DÖNECEK"

Anayasa Mahkemesi’nin kendi kuruluş kanununa atıf yapan Erkek, "Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra Meclis Başkanı Şentop, kararı Meclis Genel Kurulu’nda okuyacak ve ‘büyük hata yapmışız’ diyecek. Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmemiş sayılmasına karar verecek ve vekilimiz dönecek, görevine devam edecek.” diye konuştu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enis Berberoğlu, Meclis'e dönecek mi? Sonraki Haber >>

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:38