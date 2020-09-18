Enis Berberoğlu, Meclis'e dönecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Anayasa Mahkemesi kararlarının sizi de bağladığını unutmayın. Bu işin lami cimi kalmadı. Enis Berberoğlu Meclis’e, görevine.” dedi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a seslenen Erkek, “Kesin hüküm ortadan kalktığına göre Berberoğlu’nun vekilliği düşmemiş sayılmalıdır. Uyarılarımızı dinlemediler. Kin ve nefret ile devleti yönetirseniz, yargıyı silah olarak kullanırsanız, adaleti yok edersiniz.” dedi.





Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama organlarını da bağladığını belirten Erkek, şunları dile getirdi: “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez kuralı, kanunların iptali durumunda geçerli bir kuraldır. Hak ihlali tespitlerinde, ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi gerekir."





"ENİS BERBEROĞLU MECLİS'E GERİ DÖNECEK"





Anayasa Mahkemesi’nin kendi kuruluş kanununa atıf yapan Erkek, "Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra Meclis Başkanı Şentop, kararı Meclis Genel Kurulu’nda okuyacak ve ‘büyük hata yapmışız’ diyecek. Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmemiş sayılmasına karar verecek ve vekilimiz dönecek, görevine devam edecek.” diye konuştu



