CHP: Oruç Reis'i geri çekerek taviz verdiniz

Pazar günü akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine toplanan partinin Merkez Yürütme Kurulu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.







Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz. TBMM’nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye’yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür. Bir “Devlet Politikası” olması gereken Dış Politika, öncelikle iç politikaya malzeme edilmiş, Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasisi de devre dışı bırakılarak, tek bir kişinin aldığı kararlar ile yönetilir hale getirilmiştir."





Oruç Reis gemisinin Antalya limanına dönmesi sonrası Yunanistan hükümetinden olumlu açıklamalar geldi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise Oruç Reis'in aylık periyotlarla ikmal ve bakım için limana dönmesinin rutin bir faaliyet olduğunu öne sürdü.