Samanyolu Haber /Gündem / CHP: Oruç Reis'i geri çekerek taviz verdiniz /14 Eylül 2020 10:17

CHP: Oruç Reis'i geri çekerek taviz verdiniz

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Antalya açıklarına demirlemesi bir “taviz” olarak değerlendirilmektedir." dedi.

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Pazar günü akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine toplanan partinin Merkez Yürütme Kurulu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz. TBMM’nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye’yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür. Bir “Devlet Politikası” olması gereken Dış Politika, öncelikle iç politikaya malzeme edilmiş, Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasisi de devre dışı bırakılarak, tek bir kişinin aldığı kararlar ile yönetilir hale getirilmiştir."

Oruç Reis gemisinin Antalya limanına dönmesi sonrası Yunanistan hükümetinden olumlu açıklamalar geldi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise Oruç Reis'in aylık periyotlarla ikmal ve bakım için limana dönmesinin rutin bir faaliyet olduğunu öne sürdü.
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