Samanyolu Haber /Gündem / Enkaz altındaki Adıyaman'da belediyeden TOGG ayıbı /14 Mayıs 2023 08:40

Enkaz altındaki Adıyaman'da belediyeden TOGG ayıbı

Adıyaman Belediyesi, TOGG'u tanıttı. Kentin merkezinde araç ilerlerken depremde yıkılan binaların ve enkaz kaldırma çalışmalarının görüntüsü videoya yansıdı.

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6 Şubat'taki büyük depremden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman'da TOGG tanıtımı tepki çekti. Kent depremin yaralarını sarmaya çalışırken "TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" videosu, belediyenin resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı. Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılın binaların enkaz kaldırma çalışmaları, konteynerler ve ağır hasar almış binalar yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Depremde büyük hasar gören Adıyaman’ın belediyesi: Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı", "Adıyaman Belediye başkanı yıkık binaların önünde TOGG reklamı yapıyor.. Utanın biraz utanın", "Geçtiğiniz yıkık binaların önünde binlerce canımız günlerce kurtarılmayı bekleyerek vefat etti" yorumları yapıldı.
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