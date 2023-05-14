Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, İBB'nin hesabına haciz konulmasını hukuka aykırı buldu /14 Mayıs 2023 08:43

Yargıtay, İBB'nin hesabına haciz konulmasını hukuka aykırı buldu

İBB'nin metro kredisinin bulunduğu banka hesabına, AKP dönemindeki asfalt alacağı için 565 milyon TL'lik haciz konulması, Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), metro inşaatı için yurtdışından aldığı döviz kredisi, AKP döneminden kalma borç nedeniyle Met-Gün İnşaat tarafından haczedilmişti.

Sözcü’de yer alan habere göre, İBB hesabına haciz konulması kararı Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulundu.

AKP döneminde asfalt ihalesi alan Met-Gün İnşaat, belediyeden alacağı nedeniyle yeni yönetim döneminde, kurumun banka hesabına 565 milyon liralık haciz koydurdu ve para şirketin hesabına geçti. İBB, Belediye Kanunu’na göre haczi mümkün olmayan proje kredileri, vergi, resim, harç gelirleri ile şartlı bağışların da yer aldığı hesaplara haciz konulmasına karşı dava açtı. İBB’nin ödemenin durdurulması talebi mahkemece reddedildi.

İBB, kararın temyizi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, “Haczedilmez nitelikteki hesaplarda bulunan paraların haciz ihbarnameleri ve icra dairelerin talepleri üzerine, borçlunun talimatı olmaksızın banka tarafından haczi kabil hesaplara aktarılarak bu hesaptan paraların icra dairelerine gönderilmesi, bu hesapların ve gönderilen paraları haczi kabil hesap ve paralar haline getirmez” diyerek hacizlerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

O dönem bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, “İstanbul’un metro parasını haksız bir şekilde haczedenlere karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde Bölge Adliye Mahkemesi hacizlerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Sıkı takipteyiz” dedi.

Davacı şirketin avukatlarının itirazı üzerine dava Yargıtay'a taşındı. Son olarak Yargıtay da Bölge Adliye Mahkemesi gibi haciz kararını hukuka aykırı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kararın ardından “İBB’nin metro kredisinin bulunduğu banka hesabına, AKP dönemindeki asfalt alacağı için 565 milyon TL’lik haciz konulması Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulundu. 565 milyon TL, haciz koyduran şirketten geri alınıp yatırımlara harcanacak” açıklaması yaptı.
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