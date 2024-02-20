Erbakan çekilmiyor: 'Yedek lastiğe döneriz' dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'yle ittifak görüşmelerinin neden anlaşmazlıkla sonuçlandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Murat Yetkin'in kendi internet sitesinde aktardığına göre Erbakan, “Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vaz geçmiştik. Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin 'yüzü suyu hürmetine' aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik" dedi.





Erbakan, aday listelerinin teslim edileceği herhangi bir sürpriz olup olmayacağına ilişkin de “Çekilmemiz söz konusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" vurgusu yaptı.







İSTANBUL'DA İMAMOĞLU, ANKARA'DA YAVAŞ

Habere göre Erbakan, İstanbul ve Ankara seçimleri konusunda tahminlerini de paylaştı. Buna göre Yeniden Refah lideri “Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp" diye konuştu.





Fatih Erbakan, Ankara’da için ise "Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi” yorumunda bulundu.







