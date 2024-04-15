Samanyolu Haber /Politika / Erdal Başkanı, Behzat Ç. çekimlerine başlıyor /15 Nisan 2024 09:01

Erdal Başkanı, Behzat Ç. çekimlerine başlıyor

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı olması ile Behzat Ç.'nin yeni sezonunun ne zaman çekileceği ekstra bir merak konusu oldu.

SHABER3.COM

31 Mart yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Ankara Etimesgut'ta CHP'den belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun imza işi Behzat Ç.'nin yeni sezonunun ne zaman çekileceği belli olmaya başladı.

Yerel seçimler öncesi herkesi şaşırtan bir karar alarak Etimesgut Belediye Başkanı adayı olan ve %56,57 oy oranı ile başkan seçilen Erdal Beşikçioğlu bir yandan mesleğine de devam edecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, "Blutv’de 2. Sezonu 7 Aralık’ta seyirciyle buluşan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin devamıyla ilgili anlaşmalar ünlü aktör başkanlığa aday olmadan çok önceden yapılmıştı.

Erdal Beşikçioğlu da röportajlarında konuyla ilgili soruya “Diziyi Etimesgut sokaklarında halkla beraber çekeceğiz, halktan yardımcı oyuncular seçeceğiz” açıklamasını yapıyor. Gelen ilk haberler dizinin çekimlerinin sonbaharda yapılacağı yönünde…"
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