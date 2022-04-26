Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan açıkladı: İki istisna hariç artık maske kapalı alanlarda da zorunlu değil /26 Nisan 2022 15:55

Erdoğan açıkladı: İki istisna hariç artık maske kapalı alanlarda da zorunlu değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi. Uygulamanın iki istisnası var.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir" 
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