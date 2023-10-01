Erdoğan ailesi küçük damat Selçuk'un üzerini çizdi mi; Ankara'dan son kulis

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrasında partinin başına kimin geçeceği tartışmaları devam ediyor. Son dönemlerde küçük damat Selçuk Bayraktar'ın ismi ön plana çıkarken, yeni bir iddia gündeme taşındı. TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz iddiaların aksine yeni dönemde Bilal Erdoğan'ın başa geçeceğini ileri sürdü.





TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, şunları söyledi:



"Bir önceki Kabine değişikliğinin bu kadar kapsamlı olmasının nedenlerinden birisi sayın Soylu... AKP içinde bu noktada güç odakları var mı? Güç savaşları yok ama ekip savaşları var. Biri Parlamento merkezli, biri Külliye merkezli, bir tanesi de parti Genel Merkezli . Bunların ötesinde hakikaten güç odağı olarak tarif edilebilecek bir şey varsa yakın çevre; aile...





Ben vakıf faaliyetleriyle gündeme gelen Bilal Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte daha siyasi profili yüksek karakter olarak toplumun önüne geleceğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın görev süresini uzatmak ilk tercihtir. Sayın Erdoğan'ın son dönemi. Ekiplerde de beklenti oluşturuyor. Erdoğan sonrası için bir takım hazırlıklar... Teşkilatlarda ciddi değişimler var. Anketlerde ismi çıkmamış ama ben bunun not alınması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın tercihi de bu noktada olacak.





AİLENİN DE TERCİHİ BU NOKTADA BİLAL ERDOĞAN'DAN YANA

Ankara'daki o konuşmalardan nabız yoklamalarından edindiğim şey. Hem bürokraside hem diğer alanlarda bu daha görünür hale gelecek.

Ben ailenin de tercihinin bu noktada Bilal Erdoğan'dan yana olduğu kanaatini taşıyorum. Kanaatim iyi uçak yapıyor olmak iyi yönetici olacağı anlamına gelmiyor. Kabine atamasında Selçuk Bayraktar'a yakın diye duymadım ama Bilal Erdoğan'a yakın diye çok isim duydum."