Erdoğan aşılama tarihini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız'' ifadelerini kullandı. Aşılama tarihini de açıklayan Erdoğan, ''Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor'' açıklamasını yaptı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayın'ndaki toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü.







Erdoğan, ''Türkiye yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için uygulamaya geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. Haziran ayında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Üçüncü çeyrekte sanayi yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 arttı'' ifadelerini kullandı.





KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ





Erdoğan, ''Aldığımız tedbirlerle salgının artış hızını gözle görülebilir şekilde azaltmayı başardık. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz. Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirelrin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız'' ifadelerini kullandı.





AŞI AÇIKLAMASI





Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır diyen Erdoğan, ''Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakınen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor'' açıklamasını yaptı.