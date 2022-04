Erdoğan babasını ağlattı, oğlunu güldürdü: Milli Piyango'ya satıldığından beri denedim yok

Şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu tarafından Demirören ailesi ile İtalyanlara ait Sisal-Şans ortaklığına devredildikten sonra denetlenmediği ortaya çıktı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuya dair Sayıştay’ın “Lisans kapsamındaki şans oyunları Ağustos 2020 tarihi itibariyle özelleştirilmesine rağmen bu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisinin idare tarafından kullanılmaması” başlıklı önerisine Milli Piyango İdaresi tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:





“Lisans kapsamındaki şans oyunlarının düzenlenmesine Ağustos 2020 tarihi itibarıyla son verilmiştir. 01.08.2020 – 31.12.2020 dönemine ait yüklenici firmanın lisans kapsamındaki iş ve işlemlerinin denetimi de, Teftiş Kurulu Başkanlığının 2021 yılı programına alınmıştır.





Ancak izleme için gerekli teknik altyapısının oluşturulmaması ve ayrıca denetimin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğine dair ikincil bir mevzuatın yani ‘Usul ve Esasların’ belirlenmesine yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedenleriyle, denetim şu ana kadar yapılamamıştır.”





"OLAN VATANDAŞIN PARASINA OLUYOR"





CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, konuyu Milli Piyango İdaresi’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu’nda gündeme getirdi. Sertel, “Sürekli devreden ikramiyeler, kasaya çıkan yılbaşı biletleri gibi çok sayıda iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme gereği Sisal-Şans ortak grubunu düzenli olarak denetlemesi gereken Milli Piyango İdaresi ise 1.5 yıldır denetim yapmamış. Yani tabiri yerindeyse Demirören’in de içinde olduğu Sisal-Şans grubu 1.5 yıldır istediği gibi at oynatıyor. Olan da bir umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor” dedi.





Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini hiç kullanmadığının altını çizen Atila Sertel, devir sözleşmesine göre lisans kapsamındaki tüm şans oyunlarının, kazanan talihlilerin, toplanan hasılatın ve dağıtılan ikramiyelerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.





"ŞAİBE İDDİALARINA RAĞMEN UZAKTAN İZLENMİŞ"

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Vekili Bekir Yunus Uçar’ın da hazır bulunduğu toplantıda eleştirilerini yönelten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:





“Özel şirket ihaleye kar amacıyla girdi ve bu amaç doğrultusunda da işletme hakkını devraldı. Kar etmek için de gerçekten gereğini yapıyor. Neden denetlenmiyor? Her şeyi dört dörtlük mü yapıyorlar? Milli Piyango oyunları hasılat paylaşımı üzerine devredilmişti. Devredildiği günden bu yana Sisal-Şans ortak grubu ne kadarlık hasılat elde etti, söz verdiği gibi hasılatı düzenli olarak artırdı mı, bu hasılattan devletin kasasına ne kadar para girdi? Bu soruların cevapları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ortada Milli Piyango biletleri, Sayısal Loto gibi şirketin düzenlediği şans oyunlarıyla ilgili çok sayıda şaibeli iddialar var. Bütün bu iddialar vatandaşın şans oyunlarına olan güvenini sarsarken, bu şirketi denetlemesi gereken, iddiaları sorgulaması gereken, oyunlarda dağıtılan ikramiyeleri, kazanan talihlileri tüm detaylarıyla bilmesi gereken Milli Piyango İdaresi, ilgili şirketi 1.5 yıldır uzaktan izlemiş. Bu kabul edilemez ve yargı konusu olacak bir durumdur. Sayıştay da gerekli uyarılarda bulunuyor. Bahsedilen düzenlemelerin bir an önce yapılması ve tüm denetimlerin bir an önce başlatılması gerekiyor.”





ÇOCUKLARA YÖNELİK TUZAK

Sisal-Şans ortak grubunun resmi internet sitesinde Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto gibi bilinen oyunların haricinde onlarca farklı isimde oyun oynatıldığını ifade eden Sertel, “İnternet siteleri üzerinden onlarca farklı isimde oyunlar oynatıyorlar. 750 bin, 1 milyon TL gibi büyük vaatlerle Sisal-Şans ortak grubunun sitesinde yer alan oyunları çocuklar dahi oynayabiliyor. Amacı para kazanmak olan bir şirket, çocukları zehirleyen bir şirket haline gelmiş. Oyunların isimlerine ve içeriğine bakıldığında çocuklara yönelik konulduğu düşüncesini doğuran ve bir şekilde çocukların oynamasına müsaade eden şans oyunlarının da derhal resmi sitelerinden kaldırılması lazım” diye konuştu.





YASA DIŞI BAHİS ELEŞTİRİSİ

Toplantıda yasa dışı bahis sitelerini tespit etmekle yükümlü olan Milli Piyango İdaresi’ni bu sitelerle etkili mücadele yürütemediği için de eleştiren Atila Sertel, “Milli Piyango İdaresi, 2019 yılında 6 bin 612 adet, 2020 yılında ise 9 bin 24 adet internet sitesine erişimin engellemesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirmiş. Bir o kadar da engellenmeyen, pıtrak gibi çoğalan kumar siteleri var. Bu siteler devletin para kaybetmesine neden oluyor. Daha da önemlisi çocuklarımızı küçük yaşta kumara teşvik ederek zehirliyor. Sayıştay’ın da işaret ettiği gibi yasa dışı bahis siteleriyle ilgili daha etkili bir yöntem izlenmeli ve özel profesyonel ekipler kurulmalıdır” dedi.