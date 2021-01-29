Erdoğan’dan esnafa zam tehditi

İstanbul’da Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Meyve, sebze ve bakliyatta ciddi fiyat artışlarına tepki gösterdi.
Erdoğan, Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri artırdığına dikkat çekerek “Önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette kırmızı ette aynı süreci takipte tutuyoruz, takipte tutmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin.” dedi.
LOKANTALARI GÖZETLEME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ VAR
(Restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin kısıtlamasının kaldırılması) Okullarla ilgili son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Mali destekler noktasında 1000-750-500 lira gibi desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız.