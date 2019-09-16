Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan Saadet Partisi’ne ''birleşelim'' teklifi /16 Eylül 2019 14:23

Erdoğan’dan Saadet Partisi’ne ''birleşelim'' teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollağlu’na “Birlikte çalışalım” teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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Hürriyet gazetesinin yandaş yazarı Abdülkadir Selvi, geçen hafta yaptıkları görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollağlu’na birlikte çalışmayı teklif ettiğini, ancak üstü kapalı ret yanıtı aldığını öne sürdü.
Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Karamollaoğlu sözlerine ‘Size endişelerimi aktarmak için geldim’ diye başlamış. Millet ittifakı, Cumhurbaşkanı adaylığı gibi konulara girmemeye özen göstermiş ama sohbetin en koyu anında Erdoğan, ‘Aslında bizim beraber çalışmamız lazım’ demiş. Karamollaoğlu ise ‘Ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum’ karşılığını vermekle yetinmiş.”

Selvi ayrıca, Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kırık sandalyeye oturtulmasını ele aldı. 

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Selvi, söz konusu sandalyenin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığını iddia etti.

Selvi, “Bir tartışma yürüyor ya, İmamoğlu’na özellikle kırık sandalye mi verildi diye. Kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyeler Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınmış, Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşınmış. Yakında su bardaklarıyla ilgili bir şey olursa da peşinen söyleyeyim, su bardakları başta olmak üzere yemek takımları da Gül döneminden kalmaymış.” diye yazdı.
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