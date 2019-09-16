Erdoğan’dan Saadet Partisi’ne ''birleşelim'' teklifi

Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:







“Karamollaoğlu sözlerine ‘Size endişelerimi aktarmak için geldim’ diye başlamış. Millet ittifakı, Cumhurbaşkanı adaylığı gibi konulara girmemeye özen göstermiş ama sohbetin en koyu anında Erdoğan, ‘Aslında bizim beraber çalışmamız lazım’ demiş. Karamollaoğlu ise ‘Ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum’ karşılığını vermekle yetinmiş.”





Selvi ayrıca, Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kırık sandalyeye oturtulmasını ele aldı.





KIRIK SANDALYENİN FÂİLİ OLARAK GÜL'Ü İLAN ETTİ!





Selvi, söz konusu sandalyenin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığını iddia etti.





Selvi, “Bir tartışma yürüyor ya, İmamoğlu’na özellikle kırık sandalye mi verildi diye. Kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyeler Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınmış, Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşınmış. Yakında su bardaklarıyla ilgili bir şey olursa da peşinen söyleyeyim, su bardakları başta olmak üzere yemek takımları da Gül döneminden kalmaymış.” diye yazdı.