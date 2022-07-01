Erdoğan’dan U dönüşünün sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Madrid’e giderken yaptığı açılamada İsveç ve Finlandiya NATO üyelikleri konusunda kararlı olduğunu bir kez daha dillendirdi.





Zirvedeki 4 görüşmede bu ülkelerin liderleriyle ve NATO liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, sürpriz bir şekilde karar değiştirdi.





İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin önündeki en büyük engelin kalkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasında sıcak pozların verildi bir görüşme gerçekleşti.





İki lideri yakından takip edenler, Biden ile Erdoğan’ın birbirinden haz etmediğini bilir.





Biden, daha adaylık sürecinde Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefetin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini söylemişti.





DÜN DÜNDÜR…

NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumuna katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi’nde basın toplantısında konuştu.





Erdoğan, Biden ile konuştuğu F16’ların satış ve adaların silahlandırılması meselelerine dair detayları gazetecilerle paylaştı.





Yabancı bir gazetecinin, “Sayın Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti?” sorusuna Erdoğan, “Siyasette böyle bir şey olur mu? Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişir. Siyaseti yürüteceğiz, dimdik de duracağız” diyerek cevap verdi.