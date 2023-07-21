Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan faiz artırımına bir şartla izin vermiş; O şart ne? /21 Temmuz 2023 14:34

Erdoğan faiz artırımına bir şartla izin vermiş; O şart ne?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şartlı olarak faizlerin artırılmasına izin verdi.

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Merkez Bankası geçen ay faizi 8.5'dan 15'e çıkarmıştı. Dün de ikinci faiz artırımı geldi. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.5 yaptı. Ekonomistler faiz artırımını yetersiz buldu, enflasyona mücadelenin 2024'e kalacağı yorumları yapıldı.

10Haber.net yazarı Barış Soydan bugün kaleme aldığı yazısında ilginç bir kulis haberine yer verdi. Soydan "Faiz artırımları yakında, indirim koşuluyla" başlıklı yazısında "Kulislerde Erdoğan'ın faizde en fazla yüzde 21-22 bandına izin verdiği ve bunu da faizlerin en kısa sürede (aralık ayı gibi) indirilmesi şartına bağladığı konuşuluyor. Alınan karar ve karar metnindeki ifadeler de bu bilgileri teyit eder mahiyette" diye yazdı.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi de bugün ilginç bir manşet üstü haberle faiz kararını duyurdu: “Bu son olsun, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz.”



2021’de Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırınca Yeni Şafak “Bu operasyonu kim adına çektiniz” manşetiyle çıkmış ve o günün gecesinde başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'n ağabeyinin başında olduğu Turkuvaz grubu gazetelerinden Sabah, Merkez Bankası'nın 27 ay sonraki faiz artışına birinci sayfasında yer vermemişti. Sabah gazetesi dünkü faiz kararını ise birinci sayfasında tek sütun haberle verdi.
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